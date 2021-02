Le personnage de la semaine, c'est Kyo. Et comme la vidéo dit tout (ou presque), je vous laisse visionner ça et vous faire votre propre avis:Petit rappel: SNK Vs Capcom Match of Millenium est disponible sur Switch. Il s'agit du meilleur jeu de combat sur portable de l'univers, tout simplement.SNK a annoncé sur twitter qu'une compilation (incluant ce jeu!) serait annoncé plus tard, compilation en collaboration avec Capcom.On peut supposer qu'il s'agisse d'un pack avec les 2 card game sortis à l'époque également sur Neo Pocket... a suivre.