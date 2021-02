Pour ceux qui ont pas suivis, Plex propose désormais une offre basé sur le retrogaming en partenariat avec Parsec.Néanmoins, ça reste payant et étant donné que Parsec est gratuit, pourquoi ne pas utiliser ce dernier pour diffuser ses jeux rétros ?Mon utilisation de Parsec est assez basique, il me sert principalement pour avoir un accès à distance à mon bureau Windows ainsi qu'à jouer aux jeux des différents stores (steam, gog, origins, uplay, epic).Batocera/Recalbox étant impossible à diffuser et Launchbox étant beaucoup trop gourmand en mémoire vive, mon choix s'est porté sur RetroBat.- Il est moins gourmand que Launchbox,- Il est compatible Windows pour le streaming avec Parsec,- Dispose des dernières améliorations de Batocera d'aprés ce que j'ai compris,Du coup je me suis créer une machine virtuelle Windows 10 avec Parsec/RetroBat qui me permet de jouer aux jeux retros en local ou par internet (client ou navigateur web) en profitant d'une belle interface peu gourmande en ressourcesIl faut juste penser à activer le plugin DX11 dans la plupart des émulateurs car Parsec supporte mal OpenGL.Finalement avec un simple PC sous i7-4770 et une GTX 950, je me retrouve avec un serveur permettant de diffuser mes contenus multimédia (films, musiques, séries TV, livres) ainsi que mes jeux de n'importe où.