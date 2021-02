Le téléfilm retrace une histoire vraie basée au Tyrol en 1932 dans le village de Wörgl. Alors que le national-socialisme est endémique et que la Grande Dépression fait rage, la petite commune de Wörgl doit faire face à de grandes difficultés financières. Le maire Michael Unterguggenberger, résolument opposé à l'idéologie nazie, réussit à convaincre le conseil municipal, puis les habitants du village à tenter l'expérience d'une monnaie solidaire ou Monnaie fondante. Cette initiative conduira à la prospérité à l'échelle locale et à la réduction du chômage à zéro.



Le « miracle de Wörgl » attise la curiosité et le succès se répand rapidement dans la région via la presse régionale et certaines communes leur emboîtent le pas. L'initiative est tellement innovante que le maire de la commune allemande de Bad Tölz en Haute-Bavière s'enquiert de la faisabilité en Allemagne, ainsi que le Premier ministre français Daladier qui manifeste son intérêt.



Pourtant, le gouvernement et la Banque nationale autrichienne considèrent cette monnaie comme une menace au contrôle et à la stabilité des schillings autrichiens, ainsi qu'à leurs prérogatives. Le maire est traduit en justice et le "Schwundgeld" est interdit d'utilisation.