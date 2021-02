Les geek auront reconnus les parolesJe précise que j'ai découvert le nucléaire avec la série des Metal Gear Solid comme beaucoup. C'est vraiment cette série qui m'a filé cette passion à ce sujet.Voici une conférence que j'ai trouver lors d'une de mes nombreuses escapades sur Youtube qui m'a littéralement mis une claque. C'est au sujet de la peur du nucléaire distillé dans les médias de masses.J'avais déjà effleurer le sujet avec un livre de William Engdahl (Pétrole, une guerre d'un siècle) dont la thèse était qu'avec l’émergence du système des pétrodollars à la fin des années 70, il ne fallait surtout pas qu'une source d’énergie alternative s'impose dans les pays en voie de développement. Le nucléaire était justement cette source d’énergie avec des pays leaders dans le civil comme la France, l'Allemagne et l'URSS (faudrait que j'en fasse un résumé si ça vous intéresse).Bref. Cette conférence date de 1979/1980 donc bien après l'accident de Three Miles Island et la sortie du film "Le syndrome chinois" avec Michael Douglas et Jane Fonda (ce film va être abordé dans la conférence justement).L'ancien ingénieur spécialisé dans la production de plutonium à partir d'uranium, Galen Winsor, démontre que la peur du nucléaire a été fabriquée de toutes pièces par les autorités et le cartel de l'énergie.Je part du principe que le gars connait parfaitement son domaine vu son CV donc à vous de faire votre propre avis.Bon visionnage