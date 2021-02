La fascinante histoire vraie de Nikola Tesla, le scientifique qui a permis par son génie le transport généralisé de l’électricité. Au cours de ses recherches et expérimentations, il trouve un rival à sa hauteur en la personne d’un autre découvreur, le célèbre Thomas Edison. Au milieu de cette vie tumultueuse, il va faire la rencontre de nombreuses autres personnalités électriques : le banquier super star JP Morgan – et sa fille – ainsi que la célèbre comédienne française Sarah Bernhardt.

posted the 02/15/2021 at 10:40 AM by sussudio