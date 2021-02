et plus exactement Ghaziabad avec les singes dans la rue ^^ j'ai su passer la PAF (en négociant) car moi et ma femme, on a été rejeté au début. Nous sommes bien arrivés en Inde, pas de quarantaine, parfait. On y reste 3moisJe vais uploader spécialement pour GK des photos & vidéos à cette adresse tout les 3jours on va dire : https://photos.app.goo.gl/exDgeYHWxJ9gZcmJ8Youtube (je vais uploader quelques vidéos type "vlog" (des beaux plans avec la G7X MARK II, des plans filmés avec le drone, etc ...) : https://www.youtube.com/channel/UCAbKMuPXDug420JxTcCLeDwJe ne promets rien mais durant les 3mois, au minimum 3/4 vidéos de 8min sur la chaine. Première vidéo début mars probablementInsta : https://www.instagram.com/just_french_traveler/?hl=frFB : https://www.facebook.com/JustFrenchTraveler