Surprise, la franchise va revenir dans le milieu des jeux vidéo pour consoles très bientôt. La nouvelle a été révélée malgré elle par le biais d'une page Microsoft Store, désormais supprimée, mais toujours visible en cache. L'heureux élu s'appelle Hot Wheels Unleashed, et sera développé par nul autre que Milestone, le développeur italien derrière les MotoGP, RIDE, MXGP et autre Sébastien Loeb Rally EVO, qui avait pour rappel trois projets secrets pour les mois à venir.Le spécialiste italien des jeux de courses nous invitera à collectionner les voitures, à les personnaliser avec un éditeur de livrées, à viser la victoire en driftant, utilisant des boosts et prenant des loopings spectaculaires, à créer et partager nos propres circuits, et à prendre part à des sessions multijoueurs à 2 en local et jusqu'à 12 en ligne.Selon les joueurs qui ont découvert la fuite, avant la suppression de la page, la date de sortie du 30 septembre était indiquée : il pourrait aussi bien s'agir de la bonne que d'une date temporaire indiquant une parution durant le mois, ou même l'été au sens large. Hot Wheels Unleashed aura droit à des versions Xbox Series X et Xbox One, et sûrement aussi à des éditions PS5, PS4 et PC, voire Switch.