Une vidéo pas adapté pour tout le monde car assez technique si on ne baigne pas dedans mais le concept est puissant.Je vous avait dis qu'avec Linux et la virtualisation sous KVM, on pouvait attribuer une carte graphique à une VM ou bien qu'à partir d'une carte graphique, on pouvait obtenir une infinité de vgpu pour les VM (seulement sur les cartes pros AMD/NVIDIA).Le logiciel Looking Glass vous permet sur n'importe quelle distribution Linux de récupérer les entrées/sorties de votre carte graphique et de permettre à une VM (Windows en l’occurrence) de profiter de l'affichage 3D.Vous avez juste besoin d'avoir Ubuntu ainsi que Looking Glass et QEMU/KVM d'installés, de créer votre VM Windows 10 et vous pourrez jouer aux jeux de manière quasi native. En gros, FUCK le dual boot