Ça nous rajeunis pas tout çaj'avais 11 ans quand cet OS est sortis.L'idée m'es venu par nostalgie. C'est l'un des premiers OS que j'ai eu à domicile. je me souvient que ma grande soeur avait ramené du travail un beau jour de 2002 (ou 2003) un bon gros Compaq avec processeur Pentium 2 266 et 256 mo de RAM (voir lien ci-dessous) :J'ai connu mes premiers émulateurs dessus avec Bleem, Snes9x et Genplus avec les premiers rpg traduits, The Nomad Soul (ce concert de David bowie) et mes premiers CD convertis en mp3. J'avais acheter 15 euros le logiciel à Leclerc, j'en rigole maintenantBref, l'idée serait de virtualisé Windows 98, 2000 et XP puis d'attribuer des périphériques physiques (cartes sons/graphiques) pour un fonctionnement optimal. Cela peut aussi servir si je travaille pour une boite qui à une machine en usine fonctionnement avec de vieux OS et proposer une solution de secours.Avez-vous des souvenirs à partager ? Qu'est-ce qui vous rend nostalgique au sujet de l'informatique ?