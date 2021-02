Pour ceux qui connaissent pas la virtualisation des périphériques physiques, il y a le SR-IOV (Single-root input/output virtualization) qui est une spécification qui permet à un périphérique physique (carte graphique, carte réseau) d'être partagée par de multiples machines virtuelles en étant vu comme un périphérique virtuel.Cela permet entre autres de faire du Cloud Gaming sans qu'une machine virtuelle monopolise une carte graphique et permet un meilleur partage des ressources.Par exemple sur mon serveur Proxmox VE, je peut attribuer ma GTX 950 à ma machine virtuelle Windows mais ce de manière "exclusive". Ce qui veut dire qu'aucune machine virtuelle ne peut utiliser simultanément la carte graphique.On le vois dans cette vidéo que le gars est obliger d'ajouter quatre cartes graphiques pour permettre de diffusé le signal vidéo des machines virtuelles.Mais avec le SR-IOV, n'importe quel périphérique compatible sera partagée par de multiples machines virtuelles en apparaissant comme un périphérique virtuel pour chacune d'entre elles.Par exemple dans cette vidéo, 6 machines virtuelles tournent sur chaque écran avec une carte graphique Nvidia Tesla grâce à la solution VMware Vsphere.D'autres vidéos que j'ai pu dénicherVGPU en action

Like

Who likes this ?

posted the 02/11/2021 at 06:13 PM by sussudio