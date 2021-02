Beaucoup vont vous dire en cette période trouble que le meilleur investissement c'est dans le bitcoin, l'or, l'argent ou encore l'immobilier.Pour ma part, je pense que le meilleur investissement possible, c'est d'investir en nous-mêmes.Investir dans vos compétences, c'est la meilleure protection anti-crise. Vous pouvez acheter de l'or ou de l'argent si vous le souhaitez histoire de diversifier vos actifs (regarder les Indiens et les Chinois) mais investissez un MAXIMUM dans vos compétences les gars.N'attendez pas d’être certifié Bac +5 pour avoir le niveau Bac +5. Un diplôme c'est ni plus, ni moins qu'un vulgaire bout de papier que tu peux obtenir sans problème. Ne laisse surtout pas une entreprise fixer le prix du Charolais, TU FIXE LE PRIX de la viande MEC!!!!!!! C'est toi qui disposes des compétences recherchées.Décrochez un peu de la console et des divertissements, lisez des livres, améliorez vos compétences existantes voire apprenez un nouveau métier. Soyez le fruit de votre travail acharné.Sortez de votre zone de confort régulièrement, prenez du plaisir à travailler. On confond souvent travail et pénibilité mais pourtant on passe la majorité de notre vie à travailler donc pourquoi ne pas concilier plaisir et travail ? N'apprenons-nous pas deux fois plus vite lorsqu'on aime ce que l'on fait ?Keep Moving Forward comme dirait RockySur ce, on garde espoir.........je sais pas pourquoi j'ai écrit ça mais si j'ai fait cogiter une personne, tant mieux