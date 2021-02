Il y a des jeux qui vous font regretter la bonne époque, l'âge d'or des consoles comme on dit. Earthbound est de ceux-ci.Ayant commencé Earthbound il y a longtemps et étant presque sur la fin, je l'avais laissé en stand-by. Oui je fais ça fréquemment avec mes jeux, probablement symptomatique d'une volonté inconsciente de ne pas terminer une expérience qui nous marque.Je l'ai fini cette semaine sur la Analog Super NT. Autant vous dire que j'en suis tout retourné.Tout dans ce jeu est absurde, et pourtant si cohérent. Oscillant constamment entre la satire et la parodie bienveillante de notre société contemporaine, tout en y apportant son lot d'extravagances qui nous éloignent du quotidien et nous rappelle bien que nous sommes dans une aventure avec un grand A, Earthbound nous déconcerte du début à la fin.Ici, les ennemis peuvent s'apparenter à l'oncle cinquantenaire un peu lourd sur les bords, un policier, un chien errant, un corbeau qui fume un joint, un hippie, un arbre, un canard fou, un taxi, un tas d'ordure, et évidemment des aliens.Le jeu est connu pour ses combats au tour à tour classiques, similaire à la vue des Dragon Quest I à VII.On arpente les villes avec 4 compagnons, Ness le héros principal, Paula, Jeff et Poo. On gagne au fur et à mesure des combats des points d'expérience qui débloqueront des pouvoirs psychiques pour nos compagnons à l'exception de Jeff qui utilise des armes et outils. On obtient également de l'argent que notre père dépose sur notre compte en banque.Fourside ?FoursideComment résister à l'entrain de cette musique ?Globalement, le scénario se résume à combattre l'invasion extraterrestre menée par Giygas. Mais l'évolution des personnages, le ressenti du joueur est vraiment incroyable. On s'attache aux personnages, on vit leur évolution et leur questionnements. Disons plutôt que les événements vécus par les héros provoquent une certaine introspection chez le joueur. Sens de la vie, don de soi voire sacrifice, amitié, repentance, mesquinerie, gentillesse, chaleur humaine, haine... bref on passe par tout un panel d'émotion.Et pourtant, ce qui prédomine, enfin personnellement, c'est cette zen attitude, elle transpire dans les musiques, dans les discussions avec les personnages, dans notre exploration des villes. Le seul stress réside dans les donjons qui peuvent être assez long, et se terminant par les boss sans save ou moyen de reprendre de la vie. Même les ennemis normaux peuvent vous infliger de lourds dégâts.Bref je voulais pas être aussi long, et j'imagine que je m'arrête un peu en plein milieu de mon avis, mais j'ai globalement adoré l'expérience, et j'enchaînerai probablement sur Mother 3 ensuite.Qui ici l'a fait ? Qu'en avez-vous pensé ?Bonus : les compositeurs s'en sont donnés à coeur joie sur cette piste, la violence du bordel je m'y attendais pas