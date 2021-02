C'est une info qui demandera confirmation, mais à priori (ou a fortiori), le 5ème perso de la "final season" de SF5 serait Eleven, le mutant qui a précédé Twelve (connu lui dans SF 3rd strike).Image de Eleven:La fuite ne vient pas des fameux pirates qui ont dérobés des infos à Capcom il y a quelques semaines mais d'une chaine Twitch (quand on est maudit, on est maudit)Si c'est le cas, on peut pas dire que Capcom sait surprendre son public... il aurait fallu annoncer Akira du coup comme 5ème perso (a moins qu'Eleven à une story très développé qui aura une conséquence dans SF6?)

posted the 02/11/2021 at 10:44 AM by xenofamicom