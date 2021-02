SNK dévoile le japonais le plus thaïlandais du jeu vidéo, Joe Higashi dans sa version KOF 14 Edition 2021... heu pardon, dans sa version KOF XVSi le jeu divise par son parti graphique, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que les effets de ses coups à distances (hurricane upper) sont particulièrement moches (les super et la "neomax" également!)Le jeu est toujours attendu pour 2021... (et en attendant, KOF 2002 UM est dispo sur PS4 en démat' et dans une belle version physique collector qui sortira au printemps!)