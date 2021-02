Voici une image des charts usa du mois de, soit il y a 30 ans et on va dire que le numérique n'est pas pris en comptePoint d'animal crossing, de mario kart, de call of duty, de gta et autres Fifa (ça n'existait pasÇa ne me rajeuni pas tout ça! Je ne suivais pas l'actu jeu vidéo comme aujourd'hui, mais j'ai le souvenir que Turtles Ninja et Simpsons (Nes) étaient très à la mode et étaient des très bons jeux.