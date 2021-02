La Dualsense qui n'a souffert d'aucune critique jusqu'à aujourd'hui (bien au contraire) risque de s'en prendre un peu dans les dents dans les prochaines semaines/mois.Selon Kotaku, de nombreux utilisateurs se plaignent de la DS pour à peu près les mêmes raisons que les joycons: ça drift.Espérons que Sony trouve très vite une solution car en plus de pourrir la vie des joueurs, ça pourrait leur couter très chère.Après, vu le nombre de PS5 dans le monde, Sony devrait être capable de gérer le problème bien plus vite et plus efficacement que Nintendo.