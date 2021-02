Louis Pouzin est un ingénieur français en informatique né le 20 avril 1931 à Chantenay-Saint-Imbert (Nièvre) dans une famille modeste. Il a créé et développé au début des années 1970, le Réseau Cyclades, à base de datagramme pur, et a contribué au développement des réseaux à commutation de paquets, précurseurs d'Internet. Ses travaux, et ceux de ses collaborateurs du projet Cyclades Hubert Zimmermann, Gérard Le Lann et Michel Elie, ont eu une influence reconnue par Vint Cerf dans une de ses premières spécifications du protocole de transport d'Internet TCP.

Mine de rien on été VACHEMENT en avance dans le domaine de l'informatique en France