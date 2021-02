bon .. au risque de m'en prendre plein la gueule (comme d'hab), je voudrais savoir si durant mes voyages, ça peut vous intéresser que je ramène des souvenirs en échange de "tips" via tipeee ? Je sais que c'est difficile actuellement de voyager donc en plus de mes futures vidéos sur Youtube, je peux vous proposer de faire cela.merci de voter via ce sondage : https://form.dragnsurvey.com/survey/r/4f71c5fe et ici les contreparties : https://fr.tipeee.com/just-a-french-traveler/ Si des personnes sont intéressés, merci d'attendre que je suis sur place, je vous préviendrais lorsque je quitterai la France (prochain pays Inde). Et je prendrai des cadeaux achetés sur place, pas du Aliexpress made in china bien évidemmentPour les plus gros cadeaux (voir lien ci dessus "contreparties") ça peut ressembler à ce type de cadeau (au niveau de la taille je veux dire) : photo de gauche, j'avais acheté cela en Inde, c'est assez lourd, ce n'est pas du plastique bien évidemment et photo de droite (indonésie)Je pense que ça ne va pas intéresser la plupart des gens ici mais bon on ne sait jamais, je pose la question ^^