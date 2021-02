Bonjour,Je ne sais pas si cela à déjà été relayé ici, mais je suis tombé sur la vidéo suivante ou un youtubeur commente les chiffres de l'année fiscale 2020.Et cette année hallucinante de record pour SONY l'est également sur un point qui divise a savoir le démat.On le lit régulièrement sur ce site : "on ne veut pas de démat", "on ne veut pas de DLC", "on ne veut pas de microtransactions" et "on ne veut pas de jeu a service"...etcSi sur la partie microtransaction je suis absolument contre, je ne peux pas mentir sur le fait qu'il m'est déjà arrivé de me prendre un DLC quand je le juge intéressant et qu'il me permet de continuer a jouer a un jeu sur lequel je passe du temps (DLC de towerfall ascension par exemple pour du multi local).C'est surtout que cela permet de ne pas racheter la nouvelle version d'un jeu quand il y a du contenu en plus (merci les 36 streetfighter 3, et Virtua Figther 4 "Evolution" sur PS2 :-/ ).Bref, je vous laisse voir la vidéo que je fais débuter a 5mn pour la partie jeu/playstation, le début c'est du blabla et les chiffres SONY en général :[video]http://youtu.be/EdHi0F69Wrs?t=301[/video]Bonne journée