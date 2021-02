j'ai une question, je delete l'article aprèsavec le crédit agricole, Securipass devient obligatoire (en gros quand on fais un paiement, on aura une notification sur le smartphone et faudra valider)du coup, j'ai peur d'un truc : si j'approvisionnee mon compte revolut avec ma CB française à l'étranger et que l'on doit valider cela via la notification, vais-je bien recevoir la notif même avec un autre numéro de tel et une autre carte sim dans le smartphone (car bien sur, je n'utilise pas ma sim FR à l'étranger)Je pense que c'est lié à l'application Ma Banque non? du coup, si on a internet (même via un autre forfait, une autre sim), je vais recevoir les notifications non??En gros, est ce que je vais avoir des soucis avec Securipass à l'étranger (avec une sim étrangère) ?Merci