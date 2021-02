Je me forme sur pas mal de technos en ce moment et celle qui retient le plus mon attention en ce moment c'est la solution Openshift de RedHat. Vous savez, le rachat de 34 milliards de dollars par IBM, c'est euxC'est un PAAS (platform as a service) qui manage à la fois les conteneurs mais aussi depuis peu les machines virtuelles via l'orchestrateur Kubernetes. C'est la solution sur laquelle mise IBM/RedHat pour s'imposer dans le Cloud hybride, entre les infras privés des entreprises et les cloud publiques type AWS, GCP et Azure.C'est déjà le cas dans certaines structures mais dites vous qu'avec la (pseudo) crise du Covid-19, la digitalisation (forcée) de l'économie est En Marche et l'ensemble des entreprises dans le monde vont devoir adopter les infrastructures basés sur des conteneurs, des micro-services et Kubernetes sera LA techno de la décennie en cours, il sera OMNIPRÉSENT.Fnalement, on se rend compte que le sysadmin à la papa va de plus en plus migrer vers du DevOps et plus passé son temps à coder et administrer des infrastructures virtuelles que physiques.Un exemple de comment fonctionne Openshift :- Tu développe ton application,- Tu fait un commit sur ton dépot Git,et c'est tout. Le développeur s'occupe de son code et rien que de son code. Ensuite c'est Jenkins ou toute autre application CI/CD (intégration et déploiement continue) qui prendra le relais.- Jenkins va créer une pipeline pour créer une image Docker, la déposé dans le registre privé (un dépôt d'images) et déployer l'application dans l'infrastructure,Pour l'instant c'est loin d’être généralisé mais à mon avis pour ceux qui travaillent dans le secteur, gardez un œil dessus car avec le carnet d'dresses de IBM et Red Hat, la demande risque d'augmenter dans les mois ou années à venir.Si certains sont développeurs ou sysadmin, votre avis m’intéresse aussiComment voyez-vous le futur des applications et infrastructures dans la décennie en cours ?Activer les sous-titres en français