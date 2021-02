Bon voilà je vais, dès qu'elle sera dispo (donc une fois qu'il y aura plus ces ruptures de stocks), me prendre une Xbox.

Dans les fait, XSS et XSX ont toute deux leurs avantages et inconvénients.



Sachant que j'ai déjà une PS5 et une Switch, je veux une Xbox uniquement pour le Gamepass.



La XSX c'est sur, sur le papier atomise la XSS et niveau technique, graphismes y aura pas photo entre les deux. Mais 500 balles juste pour les exclus, j'hésite vraiment.

La PS5 sera ma console principale.



La XSS pour 300 balles pour le Gamepass, c'est un super prix mais d'un autre côté j'ai peur qu'elle ne tienne pas toute la gen. Même si techniquement elle est conçu pour et les jeux comme Avowed, Fable, Perfect Dark...sortiront dessus



Dans les fait j'osef de pas avoir de RT ou certains effets en moins sur XSS, c'est surtout le framerate qui me fait peur avec elle.



Du coup les joueurs PS5, qui veulent uniquement d'une Xbox (qui n'ont pas de PC gamer et qui ne voudront pas jouer sur Xcloud) pour le Gamepass: XSX ou XSS?