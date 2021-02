Bon avant de dodo je vous file quelques vidéos bien croustillantes au sujet du métal argent, la nouvelle cible des WallStreetBets.J'ai découvert le sujet des métaux précieux au début du confinement et je me suis peu à peu passionné sur le sujet grâce à un amis.- J'apprenais que les métaux précieux ont une grande importance au seins des 3 religions monothéistes et que le pourvoyeur de richesses, c'est le créateur, pas la FED (c'est un attribut divin qu'ils se sont accaparés),- Que le ratio naturel or/argent était de 15:1 mais aujourd'hui il est plus prochein des 70-80:1....- Qu'il y a eu plusieurs tentatives des banksters au cours des 200 dernières années d'étouffer l'argent qui est un métal plus abondant que l'or et plus difficile à maîtriser, je pense au crime de 1873 (wikipedia is your friend),- Qu'avant de se faire tuer, Kennedy avec le Executive Order 11110 avait..... je vous laisse lireBref, j'ai découvert pas mal d'événements assez étranges au sujet de ce métal qui est plus précieux qu'on ne le pense.C'est une playlist de vidéos donc cherchez pas la cohérence. Je pense qu'avec la tournure des événements à venir, de plus en plus de gens vont creuser le sujet. Encore désolé pour la qualité médiocre de mes articles mais je bosse comme un dingue sur différents projets donc si mes articles sont bordéliques, c'est juste le reflet de mon esprit.Si cela vous a permis de mieux comprendre le rôle des métaux précieux, n'hésitez pas à me le faire savoir, j'ai d'autres vidéos biens rares en stock que je pourrait partager sur OdysseyLa fameuse affaire JP Morgan et ses manipulations sur le métal argent.Exposition par Bill Murphy du GATA des manipulations du cours de l'argent.Un petit historique des monnaies papiersLe cas Chinois qui accumule des stocks COLOSSAUX de métaux précieux, surtout depuis la crise de 2008.On s'éloigne du sujet mais une vidéo magistrale sur le cas de l'Argentine et l'inflation. Il vulgarise à mort, elle devrait vous plaire.