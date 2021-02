Charts

NB: Super Mario 64 N64 11.9 + DS 11.1 = 23

Super Mario 3D All-Stars NS 8.3

New Super Mario Bros DX NS = 9.8 (diff -20.5 / -21.0 / -30.44) (+5.8 WiiU = 15.6 toutes versions)

Mario Kart Live Home Circuit NS 1.1

Version NS à moins de 500.000

Let's Go Pikachu & Evoli NS 13.0

DK Country Returns Tropical Freeze NS 3.0 (diff -2.2 / +1.0 sur version WiiU)

DK Country RTF WiiU 2.0 (WiiU+NS = 5.0 tt versions)

Yoshi Crafted World NS 2.1 (diff -0.8m)

Metroid Prime 4 NS en dvlp

Ratio : 6.67Que ce soit sur une même période de temps ou en LTD, la Switch a déjà surclassée la 3DS globalement (sauf lau Japon au niveau LTD).=> * chiffres NS non updatés(diff +6.5)Super Mario Galaxy Wii 12.8Super Mario 3D Land 3DS 12.8Super Mario Bros NES 40.24New Super Mario Bros NDS 30.8New Super Mario Bros Wii 30.3(diff +2.9)Super Mario Maker Wii 4.0Super Mario Maker 3DS 2.9Mario Kart Wii Wii 37.4Mario Kart 8 Deluxe NS 33.4 (diff -4.0)(+8.5 WiiU = 41.9 tt versions)Mario Kart DS NDS 23.6(diff +4.8 )Mario Party DS NDS 9.0Mario Party 8 Wii 8.3Mario & Luigi Bowser Inside Story Nds 3.8Super Paper Mario Wii 3.8Paper Mario Origami King NS 3.1 (diff -0.7)Mario + Rabbids Kingdom Battle NS 2.5 (diff -1.3)* chiffres non updatésMario & Sonic at the Olympic Games WiiDS 13.1Mario & Sonic at the Olympic Winter Games WiiDS 8.0Mario & Sonic at the London 2012 Olympic Games Wii3DS 5.0(diff +1.0)Mario Tennis N64 2.3Mario Power Tennis W4P Wii 1.5 (+ GC 1.2 = 2.7)(+0.4 sur version WiiU)Captain Toad TT WiiU 1.2Captain Toad TT 3DS 0.2Red & Green & Blue (31.4) + Yellow (14.6) GB 46.0Gold & Silver (23.1) + Crystal (6.4) GB 29.5Pokemon Sword & Shield NS 20.4=> (diff vs total 2 versions -2.7 / -11.0) 3e=> (diff vs total 3 versions -1.9 / -4.7 / -9.1 / -25.6) 6eDiamond & Pearl (17.6) + Platinum (7.5) NDS 25.1Ruby & Sapphire (15.4) + Emerald (6.3) GBA 22.3MD Explorers of Time / Darkness NDS 5.0MD Blue "Rescue Team" NDS 3.1MD Red "Rescue Team" GBA 2.1MD Explorers of Sky NDS 1.5MD DX NS 1.4 (diff -0.1 / -0.7 / -1.7 / -3.6) / Super MD 3DS 1.4Stadium - N64 5.9Stadium 2 N64 2.7Colosseum GC 2.5Tournament DX NS 1.8 (diff -0.7 / +0.4 sur version WiiU)Tournament WiiU 1.4(+1.6 WiiU = 23.1 tt versions)Ocarina of Time N64 7.6 (13.3 tt versions)Twilight Princess Wii 7.2 (10.0 tt versions)Ocarina of Time 3DS 5.7Link's Awakening NS 4.4 (diff -1.3) NB: original GB 3.9 + DX 2.2Majora's Mask 3DS 2.5DK Country SNES 9.3 (13.4 tt versions)DK Country Returns Wii 6.5 (8.5 tt versions)DK Country 2 Diddy's Kong Quest SNES 5.2 (6.4 tt versions)(diff +9.6)Super Smash Bros. Brawl Wii 13.3Super Smash Bros for 3DS 9.6 (3DS+WiiU = 15.0 tt versions)Super Smash Bros Melee NGC 7.1Super Smash Bros N64 5.6Super Smash Bros for WiiU 5.4Dream Land GB 5.1Kirby Star Allies NS 3.2 (diff -1.9m)Super Star Ultra NDS 3.0(diff +18.4m)Animal Crossing New Leaf 3DS 12.8Animal Crossing Wild World NDS 11.8SMW 2 Yoshi Island SNES 4.2 (7.1 toutes versions)Yoshi Island DS NDS 3.3Yoshi Story N64 2.9Metroid Prime GC 2.9m (3.6m toutes versions)Metroid Prime 3 Corruption Wii 1.8m (2.5m toutes versions)Metroid Prime 2 Echoes GC 1.3m (2.0m toutes versions)(diff +0.0)Awakening 3DS 3.0Fates 3DS 1.9(diff +7.0m)Splatoon WiiU 4.9(diff +2.9m)Luigi's Mansion Dark Moon 3DS 6.2Luigi's Mansion NGC 3.5(diff +1.1m) *Xenoblade Chronicles Wii 0.9 (1.62m toutes versions)Xenoblade Chronicles X WiiU 0.9(diff +0.3m)(+1.2 WiiU = 3.3 tt versions)Pikmin NGC 1.7Pikmin 2 NGC 1.2Pikmin W4P Wii 0.7Pikmin 2 W4P Wii 0.6Hyrule Warriors WiiU 1.3FE Warriors NS 0.7Hyrule Warriors 3DS 0.6Hyrule Warriors NS 0.4*FE Warriors 3DS 0.3Clubhouse Games 42 jeux indémodables NDS 3.3Clubhouse Games 51 Worldwide Games NS 2.6 (diff -0.7)Wii Play Wii 28.01-2 Switch NS 3.3Wii Play Motion Wii 1.3Mike Tyson's Punch-Out!! NES 3.0ARMS NS 2.5 (diff -0.5)Punch-Out!! Wii 1.4Wii Fit Wii 22.7Wii Fit Plus Wii 21.2Ring Fit Adventure 8.7Wii Fit U WiiU 0.9un brin différent : NintendoLand WiiU 5.2(diff +0.1)Bayonetta 1+2 WiiU 1.0Bayonetta 1+2 NS 0.6* (-0.4 sur version WiiU)