Il y a un an, une seule action de GameStop coûtait environ 4$.Au début du mois, GameStop valait 17,25$.Mercredi, la même action a clôturé à 347,51$....che, che, che,che et re-CHEYYYYY

Et en l’espace de quelques jours, cette entreprise qui valait moins de 200 millions de dollars, a vu son cours passer à plus de 10 milliards de dollars, autrement dit depuis le début de l’année, sa valeur a augmenté de 1630 %. Dans le même temps le fonds qui avait spéculé contre Game Stop, Melvin Capital, a demandé une aide d’urgence à des investisseurs, une aide de 2,75 milliards de dollars destinée à éponger ses pertes.

posted the 01/29/2021 at 11:28 PM by sussudio