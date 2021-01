Charts

01. Grand Theft Auto V (PS4) 358.650 (LTD 1.400.000)02. Animal Crossing: New Horizons (Switch) 343.10003. FIFA 21 (PS4) 326.30004. The Last of Us Part II (PS4) 188.70005. Minecraft (Switch) 164.400 (82.050 en 2019)06. Mario Kart 8 Deluxe (Switch) 163.450 (LTD 630.000)07. Pokémon Sword & Shield (Switch) 143.2508. Super Mario 3D All-Stars (Switch) 135.05009. Red Dead Redemption 2 (PS4) 130.350 (117.000 en 2019)10. FIFA 20 (PS4) 125.850 (LTD 449.000)01. Switch: 519.05002. PS4: 243.35003. PS5: 78.40004. Xbox Series X/S: 30.85005. Xbox One: 24.500