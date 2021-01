Je relance une dernière fois, me contacter pour plus d'info, j'ai déjà vendu pas mal de truc (+ de 100€ dans ma poche en déduisant les frais de port). Il y a des articles acheté directement sur place en Corée et au Japon. de préférence, vendre plusieurs articles à la même personne en lot.big bang the concert 0.T0.10 The final blu ray (acheté au Japon 14.000yens soit 110€) : je le vends 30€high & low the live : 10€concert AAA gold symphony blu ray : 5€AAA Special Live 2016 in Dome Fantastic Over concert blu ray : 5€album psy 4x2=8 : 5€blu ray concert Boa Special Live Nowness in Japan : 20€album musique AAA 10th anniversary best : 5€album AAA NEW : 5€mini album kaoru amane : taiyou no uta : 5€Mini Album Arashi Love so sweet : 5€Ost hana yori dango (ost de toutes les saisons, 3cd) : 10€ost ikemen paradise (Hanazakari no Kimi Tachi e ou Hanakimi) : 5€+ d'autres musiques (voir photo)j'ai également des lunettes ray ban payé + de 100€ (avec facture) : 20€ tout les prix indiqué sont hors frais de port, envoi via mondial relay ou colissimoJe peux vous vendre le tout sans les lunettes, sans le coffret big bang et sans le concert boa pour 40€ frais de port inclus, je casse les prixContacter moi si vous voulez faire votre propre lot, je vous communiquerai le prix. Tout ce qui est barré sur les photos, c'est vendu ! MerciPS : j'ai mis l'annonce sur lbc également