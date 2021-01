Le gouvernement japonais cherche en ce moment-même à mettre en place des mesures plus restrictives concernant le cosplay, et cela passe par de nombreuses discussions avec les cosplayers du pays. Le gouvernement veut avant tout protéger le droit d'auteur, et émet plusieurs hypothèses de loi qui, pour certains fans de cosplay, constitueraient des restrictions intolérables.

