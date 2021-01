Connu pendant un moment sous le nom de code "NGP" (Next Generation Portable), la PSvita à été dévoilé publiquement un 27 janvier 2011, soit 10 ans pile.Excellent portable à tout les niveaux, elle avait presque tout pour s'imposer dans le marché des consoles portables.Presque car Nintendo lui a volé l'IP qui lui aurait permis d'avoir un avenir au Japon (Chasseur de Monstre) et il y a 10 ans, les jeux sur smartphones/tablettes volaient en fait la vedette aux consoles portable (PSvita comme 3DS ont fort souffert de ce concurrent!)Voici la conférence que Playstation Japan avait organisé avec de nombreuses promesses.Quels sont vos meilleurs jeux sur cette portable?Je ne l'ai pas acheté mais on me l'a prêté avec Persona 4 Gold, Oboro Muramasa Rebirth, Ultimate Marvel vs Capcom, Ninjga Gaiden Sigma, etc..On t'oubliera pas, petit ange parti bien trop tôt (assassiné par ton propre géniteur