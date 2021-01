Tout est dans le titre !Alors j'ai toujours ma petite crainte concernant le fait qu'elle parle beaucoup trop et qu'on a pas l'air de pouvoir lui fermer son clapet, mais franchement c'est dingue que la review d'IGN donne carrément plus envie que les trailers des développeurs eux-mêmesIl a l'air franchement pas mal pour le coup, l'ambiance à l'air top, et le Nemesis imbattable façon RE2 (j'ai adoré Mr. X) est une super bonne idée même si Capcom n'a rien inventé non plus, puisque le grand, l'énorme, le magique Clock Tower sur SNES avait déjà ce concept inspiré de Phenomena du grand Argento... mais je m'égare.Bref un jeu clairement à faire en cette période de disette sur toutes les plates-formes (pour ma part en tout cas...). Mais j'ai pas de Séries XCe sera donc sur Steam avec un prix doux (20-30€ perso) car je viens de voir qu'il sortait dessus à la même date !