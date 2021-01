Sur la Chine, il souffle un vent d’incitation à l’utilisation des technologies locales. En effet, les administrations gouvernementales ont, au terme de l’année précédente, reçu pour instruction de supprimer tout le matériel et les logiciels de conception étrangère dans un délai de 3 ans. Grosso modo, la manœuvre est destinée à s’extirper de la dépendance aux technologies américaines en pleine guerre commerciale USA – Chine. Les initiatives autour de la mise sur pied d’un système d’exploitation national se multiplient donc. La dernière en date a pour nom de baptême UOS Linux – Unified Operating System Linux.

Mon avis :Je trouve l'initiative très intéressante car Microsoft perdra un marché colossal au niveau bureautique et cela pourrait faire effet domino sur le reste de l'Asie si l'offre logicielle s'améliore régulièrement.Sachant que Microsoft bascule de plus en plus WIndows vers une offre DAAS (desktop as a service) avec Azure, avoir un contrepoids avec une offre bureautique sous Linux dans le Cloud est nécessaire.