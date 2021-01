Unboxing du drone DJI Mavic Mini Fly More Combo et des filtres ND Freewell (Standard Day 4 Pack) + Décollage/Landing du drone + Quelques plans (premier vol)Les plans ne sont pas top, j'habite à la sortie de la ville pratiquement (à 300m près), donc bon ... à part des champs, ya rien à filmer ... pour ce premier vol, c'était surtout pour me familiariser avec le pilotage.Pour mon premier vol, je suis monté à 120m de hauteur et 300m de distance (pas faire le fou dès le début), atterrissage directement sur la main, ça fonctionne très bien. DJI, c'est vraiment de la qualité, aucun soucis durant le vol, aucune perte du signal. On vol tranquillement 20min (25min sans soucis mais je me garde de la marge au cas ou le drone galère à revenir à cause du vent).Je vais l'embarquer avec moi en Inde, essayer de faire des beaux plans là basJe vais uploader quelques vidéos lors de mon voyage de 3mois en Inde (vlog, plans avec le drone, etc..) donc n'hésitez pas à vous abonner car je ne serai pas présent sur GK. Nouvelle caméra depuis peu (canon gtx mark II, le drone), c'est parfait pour faire de belles vidéos de qualité. (bye bye la GoPro).La prochaine "petite" vidéo sera probablement la dernière vidéo avant mon départ, ça sera une sorte de "review" d'un produit utile pour les voyages (donc je parlerai dans la vidéo pour ceux qui se pose la question). Probablement en ligne 4/5 jours avant mon départ. Je n'ai pas encore acheté les billets, j'attends que le gars parle jeudi soir, confinement ou pas ... et ensuite réaction d'Air France, voir l'impact sur les vols ... je compte en principe acheter les billets le week end prochain pour un départ 3 semaines plus tard, soit fin février, (j'ai déjà le visa valide jusque mi-juillet), donc si confinement, il faudra partir avant début avril au plus tard.PS : les touristes ne sont pas autorisés à aller en Inde (faut un visa spécial pour y aller)HS : je vous donne rdv ce soir en live sur ma chaîne twitch pour la découverte de la démo RE (Maiden) vers 22h