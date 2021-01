Je vous présente mon instance Rocket.Chat "YM2612" qui sera dédié à l'informatique. Pour tout ceux qui bossent dans le milieu sur Gamekyo ou pour qui c'est leur passion devrait y trouver leur compte.Lien du salon : https://ym2612.sussudio.ovh/ On parlera notamment de :- Virtualisation (KVM, Hyper-V, Xen, ESXI) et toute les solutions dédiés,- L'univers des conteneurs (LXC, Docker, Kubernetes) et tout l’écosystème autour,- Langages informatiques (Bash, Powershell, Python entre autres),- Du mouvement DevOps,- Des OS (Linux, WIndows)- Homelab- SelfhostedEt puis aussi des sections échanges de pieces informatiques et recherche de travail histoire de s'entraider.Pourquoi YM2612 ? Parce quePour vous inscrire, il faut m'envoyer par mp :- Le pseudo souhaité,- Et votre adresse mail