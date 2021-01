Je delete l'article demain



J'ai monté ma vidéo unboxing (en ligne demain à 15h30)

J'avais des vidéos en 1080p@60fps et des autres en 2,7K@30fps



j'ai sorti la vidéo en 1080p@60fps car impossible de la sortir en 2,7K, message d'erreur : Invalid Argument was Specified (sony vegas)



j'avais mis en valeur 2704 × 1520 il me semble que c'est ça pour du 2,7K



pour la vidéo, comme c'est du unboxing, c'est bon le 1080p mais pour les voyages, j'aimerai corriger ce problème, avez une idée ?



En tout cas, très content du drone, vous verrez quelques plans demain vite fait lors de mon premier vol (pas de jolie chose à filmer, j'habite juste à la sortie de la ville pratiquement (à 300m près) donc bon ... à part des champs ... c'était surtout pour me familiariser avec le pilotage. Je suis quand même monter à 120m de hauteur et 300m de distance pour mon premier vol, franchement, du bon produit de qualité DJI, j'ai eu aucun soucis ^^ j'ai même fait atterrir le drone sur ma main sans aucun soucis