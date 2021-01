Le gouvernement chinois, en association avec Huawei et des opérateurs chinois, a proposé un nouveau protocole Internet à l'Union internationale des télécommunications (UIT), selon le Financial Times. Baptisé New IP, ce standard est conçu pour remplacer le standard TCP/IP utilisé actuellement, mais intègre quelques fonctions qui semblent destinées aux dictatures.



Mis au point dans les années 1970, le TCP/IP sous-tend tout l'Internet moderne. Dans un document soumis à l'UIT, Huawei indique que ce protocole ancien est trop limité pour les nouvelles technologies et donne quelques exemples. Il cite notamment l'Internet des objets, les voitures autonomes, les connexions avec l'espace, les communications holographiques et bien d'autres innovations futures. Le protocole New IP compte corriger ces défauts grâce à un adressage et une gestion du réseau plus efficaces.

Un protocole capable d’isoler les utilisateurs du réseau



Cette proposition est très controversée, car elle contient un « kill switch ». Concrètement, il sera possible d'isoler une adresse IP du réseau, afin qu'elle ne puisse plus envoyer ou recevoir de données. Un moyen simple et efficace de réduire des activistes au silence. De plus, les paquets échangés seraient liés à l'identité de l'utilisateur, éliminant de fait tout anonymat sur le Web.



Ce nouveau protocole Internet est pour l'heure une simple proposition, mais il pourrait être testé dès le début de l'année 2021. Cependant, le New IP devra d'abord être validé par l’UIT puis adopté par suffisamment de pays avant de devenir viable.