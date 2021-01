Ouvrez Powershell en administrateur et copiez la commande suivante :Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force; [System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol -bor 3072; iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://chocolatey.org/install.ps1'))Ensuite vous pouvez chercher un paquet avec la commande "choco search (nom de l'application)" et l'installer avec la commande "choco install (nom de l'application)"Voici la liste de mes applications favorites que j'applique à chaque nouveau déploiement de Windows 10.choco install chromium firefox --yeschoco install element-desktop rocketchat --yeschoco install itunes vlc kodi --yeschoco install thunderbird --yeschoco install nextcloud-client --yeschoco install onlyoffice --yeschoco install 7zip --yeschoco install notepadplusplus vim vscodium awscli azure-cli git packer terraform --yeschoco install windows-admin-center virt-viewer --yeschoco install python golang --yeschoco install audacity etcher bitwarden bleachbit deluge --yeschoco install origin uplay steam epicgamestore goggalaxy parsec retroarch --yeschoco install directx vcredist-all --yes

Who likes this ?

posted the 01/23/2021 at 08:54 AM by sussudio