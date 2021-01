A peine la nouvelle date de sortie annoncée (le jeu est prévu pour le 7 Mai), Resident Evil Village est déjà disponible en préco sur la Fnac.Pour le moment, pas de bonus de précommande, nimzis 10€ en CC, mais ça devrait arriver plus tard.Normalement, le jeu sera officiellement en préco dans toutes les boutiques dès demain.

Like

Who likes this ?

posted the 01/22/2021 at 07:11 PM by leblogdeshacka