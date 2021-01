Au commencement les États-Unis créèrent ARPANET en 1968, puis ARPANET s’est développé. Il s’est répandu par delà les frontières du Nouveau Monde et s’est ouvert en 1994 au grand public sous un autre nom : Internet. Il s’est librement propagé jusqu’à transformer nos sociétés, et contracter le temps et l’espace autour du globe. Aujourd’hui, dans le pays qui l’a vu naître, une crainte grandit : celle d’un splinternet, une balkanisation d’Internet.



Ce concept est né très tôt. Dès 2001, Clyde Wayne Crews, alors directeur des études technologiques du think tank libertarien Cato Institute, l’évoque dans un éditorial du magazine Forbes. Un splinternet solderait la fin d’un réseau unique, universel, et libre, pour laisser place à plusieurs internet épousant les frontières des États. Cette notion est, dès sa naissance, floue. Elle peut simplement désigner l’interdiction pour des raisons politiques ou commerciales de certains sites ou services sur Internet, rendant l’expérience de navigation différente d’un pays à l’autre. Au sens plus large, elle englobe des aspects techniques, prenant en compte les capacités technologiques d’un État à mettre en place son propre réseau, indépendant d’Internet. En 2018, lors d’un événement privé, Eric Schmidt, ancien PDG emblématique de Google le reprend à son compte. Il pronostique, pour l’avenir, “une bifurcation entre un internet dirigé par les Chinois et un internet non chinois dirigé par l’Amérique”.

Suite : https://siecledigital.fr/2021/01/19/hegemonie-americaine-internet-splinternet/