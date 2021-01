Le meilleur jeu de combat sur console portable de l'univers va arriver sur la portable () la plus populaire du moment: SNK vs Capcom: The match of the millenium a été repéré sur l’organisme Coréen de ratification et devrait donc débarquer sur Switch "très bientôt".Il faut croire que le départ de Yoshinori Ono est une bonne chose: en effet, selon de nombreuses personnes proches de la "communauté des jeux de fighting", Ono était assez contre le rapprochement avec SNK pour de nouveaux projets ou des collaborations.Ces rumeurs datent de la génération PS360: a l'annonce de Marvel vs Capcom 2 (sur PS360 donc), de nombreuses personnes ont demandés quand sortira CvS2!Les employés de Capcom usa (dont Seth Killian) espéraient que ça arrive, mais apparemment, c'était Ono le mur à franchir.Bref, espérons que cette sortie soit le signe d'une nouvelle ère pour Capcom et SNK, il est désormais plus interdit de rêver d'un CVS 3.