Pour ceux qui aiment l'informatique, qui travaille dans le milieu et qui ont envie de partager leur connaissances, je vais créer une instance Rocket.Chat uniquement dédié à cela.Cela évitera de spam Gamekyo avec mes articles non lié aux jeux vidéos et de pouvoir mieux échanger sur certains sujets.Pourquoi pas sur Discord ? C'est comme mon pote qui me disais "pourquoi changer de messagerie alors qu'il y a déjà WhatsApp" ou bien Huxley à l'UNESCO qui disais "Pourquoi avoir besoin d'une révélation divine alors que nous avons Freud et Darwin". Bref........On parlera entre autres :- Linux/Windows,- DevOps (git, terraform, packer, vagrant, ansible etc),- Docker, LXC, Kubernetes (et tout son écosystème de bâtard),- Virtualisation (KVM, Xen, Hyper-V, ESXI),- Automatisation (Bash, Python, Powershell)- Emulation (pour le fun)Et aussi quelques surprises.Etant donné que les inscriptions sont bloqués (simple mesure de sécurité), il faudra m'envoyer par mp :- Le pseudo souhaité- Une adresse mail,Je mettrait un mot de passe par défaut puis il faudra le changer lors de la première connexion.En espérant qu'il y aura du monde et qu'il y aura des échanges intéressants