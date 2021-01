Warner Bros se décide enfin à nous refaire des éditions collectors de leurs films DC. Après, Man of Steel et sa figurine de Superman que je trouve hyper classe, Batman V Superman avec la statue de Batman bien badass et Superman un peu moins badass, en passant par la Suicide Squad avec les très réussi statues de Harley Quinn et Deadshot, toutes en résine. Warner Bros, nous sort un collector Wonder-Woman avec une statue en PVC bien dégueulasse. Depuis plus rien, pas de collector pour la Justice League, ni pour Aquaman (pas trop sûr).Et là sortie de nulle part, Wonder-Woman 84 arrive avec une édition collector de maboule mentale.On retrouve une figurine de 25cm en polyrésine.Le prix est bien maboule mentale aussi, 196€ Exclu Zavvi 196€ outch