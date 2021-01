D'un des meilleurs J-RPG de la gen?Niveau système de combat, OST, scénario, j'ai souvent lu que c'était du lourd c'est vrai?Niveau décors c'est variés ?Et plus de 100 heures pour le finir ?Il est a 30 euro sur le PSN.Merci d'avance.J'efface après.

Who likes this ?

posted the 01/19/2021 at 09:41 AM by jenicris