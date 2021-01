CrossCode est un RPG d'action 2D d'inspiration rétro et combine des graphiques de style SNES 16 bits avec une physique fluide, un système de combat rapide et une mécanique de puzzle exceptionnelle

Profitez d'un monde immersif avec des paramètres diversifiés. Soyez récompensé par tous les types d'équipement pour faire évoluer votre personnage et individualiser ses compétences.

Pendant les batailles engageantes, vous utiliserez les outils que vous trouverez sur votre voyage pour révéler et exploiter les faiblesses des ennemis et les détruire

30 à 80 heures de jeu dans une histoire de science-fiction captivante servie par des animations détaillées en 2D de style 16 bits

Système de combat difficile, diversifié et un développement avancé des personnages

Le jeu CrossCode passe actuellement à 15.30€ sur Amazon