Selon Jez Corden de Windows Central lors d'un récent Podcast Microsoft serait en négociation avec LucasFilm pour d'autres projets autre qu'Indiana Jones.Rappelons que dorénavant chaque éditeurs est libre de négocier avec Disney et LucasFilm pour exploiter les droits de la licence Star Wars qui était jusqu'alors exclusif à EA. C'est le cas d'Ubisoft qui a annoncé un jeu Star Wars Open World par Massive.Please Microsoft KOTOR III by Obsidian

posted the 01/17/2021 at 03:56 PM by nobleswan