Vidéo de présentation toute fraîche de Paf LeGeek au sujet de Session qui est un fork de l'application de messagerie Signal.L'avantage par rapport à Signal c'est que Session est basé sur un réseau décentralisé et ne demande ni numéro de téléphone, ni adresse mail.En clair, 0 métadonnée récolté par un tiers et réseau chiffré en oignon comme le réseau Thor.Par contre il précise bien que peu importe que votre application de messagerie soit chiffré ou non, votre smartphone IOS/Android n'est pas un appareil sécurisé dont vous avez la maîtrise contrairement à Linux.Il faut surtout adopter de bonnes pratiques car la sécurité parfaite est un gros MYTHE.