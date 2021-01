je delete l'article une fois que j'ai ma réponse



je ne suis pas un pro en montage (j'utilise sony vegas pro 15), du coup j'ai une question :



si je vlog (video en 1080p@50fps) et qu'ensuite avec le drone je record en 1080p@60fps ou en 2,7K@30fps) et que je vais monter tout ça dans une seule et même vidéo, euh .. je fais comment après pour sortir la vidéo ? du 50fps d'un côté, du 60 ou 30fps de l'autre (sachant que ça sera destiné à youtube)



Si vous pouvez m'éclairer à ce sujet là, merci, j'ai posé la question à Suzukube mais pas de réponse