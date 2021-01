Il a suffit d'un simple tweet de Elon Musk pour que Signal bénéficie d'une publicité sans précédent auprès du grand public.Promus par Edward Snowden à ses débuts, Signal est une application permettant de converser de façon chiffrée et sécurisée.la dernière modification des CGU de WhatsApp à l'air de provoquer un exode massif des utilisateurs vers Signal mais aussi telegram (la messagerie des terroristes infiltrés par les services secrets russes, vachement sécurisé).il y a Session qui est un fork de Signal qui est basé sur le réseau décentralisé Loki qui semble encore plus respectueux de la vie privée.Si vous souhaitez un équivalent de MS Teams voir de Discord, je vous conseille Rocket.Chat. Je l'utilise au travail et à titre personnel et j'en suis extrémement satisfait.Et sinon vous avez le protocole Matrix. En installant un serveur Synapse sur votre serveur, ce dernier vous permettra d'utiliser un tas d'applications clientes dont le plus connu est Riot.im (Element désormais).Voici la liste des clients : https://matrix.org/clients/