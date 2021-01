Depuis mon première voyage hors Europe (2016 japon), je veux un drone !! Après le nouveau laptop en juillet, ma nouvelle canon gtx mark II en octobre, la ps5 en novembre, encore un gros achat. Hâte de le tester ^^ j'ai eu une bonne nouvelle aujourd'hui, malgré que les touristes sont interdit en Inde, j'ai su obtenir un visa (validité de 6mois payé 122€). Je pars en Inde pour 3mois vers Fin Février (juste le prochain confinement qui va surement retarder notre départ ... je n'espère pas), du coup, je vais prendre le drone avec moi ^^Vous me conseillez de prendre l'assurance dji care refresh à 49€ ? Je pense que je vais la prendre, on ne sais pas ce qu'il peut se passer à l'étranger ... Des conseils à me donner concernant ce drone ?