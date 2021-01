Mesdames , messieurs, chers trolls de bonne facture, lolicon, amateurs de chinoiseries, bots, pro-con de tout horizon, frustrés de la vie, je vous souhaite une nouvelle fois le bonjour en cette merveille journée oui oui même vous les stalkers-exilés de twitter qui ne fréquente plus ''officiellement'' gamekyo.Devant l'absence d'information digne de ce nom dans le domaine du jeu-vidéo et que les hipsters qui se sont procurer la nouvelle ps5/xbox s'emmerdent déjà , j'ai décidé aujourd'hui de faire un top 25 des meilleurs thèmes d'ouvertures dans les animes. Bien sûr , c'est possible que j'ai oublié quelques thèmes légendaires a travers les années mais bon j'ai confiance en mon objectivité sans faille donc ça devrait bien aller. De plus, il est possible que vos thèmes fétiches ne sont pas dans cette liste mais il y a aucun soucis puisque cela veut simplement dire que vos goûts méritent un réajustement d'urgence et que mon article était définitivement indispensable. :325- Card captor sakura- Platinum24- Neon Genesis Evangelion - A cruel angel thesis23- Vision of escaflown - Yakusoku wa Iranai22- Fate Stay Night Unlimited Blade Works - Brave shine21- Tales of Zestiria The X – Kaze no Uta20- Noragami Aragoto - Kyouran Hey Kids19- Bokuro- Uninstall18- Kaguya-sama: Love is War - DADDY! DADDY! DO!17- Mobile Suit Gundam 00 - Ash like snow16- Elfen lied - Lithium15- Bakumatsu Kikansetsu Irohanihoheto- Kouya Ruten14- The Mystic Archives of Dantalian -Cras numquam scire13- Ghost in the Shell: Stand Alone Complex - Inner Universe12- Umineko no Naku Koro ni -Katayoku no Tori11- Rahxephon- Hemisphere10- Higurashi no Naku Koro Ni - Naraku no Hana9- Tokyo ghoul - Unravel8- Cowboy bebop - Tank!7- Ergo Proxy - Kiri6- Tsubasa shunraiki-Sonic Boom5- -Spice and wolf- Tabi no Tochuu4- Death parade- Flyers3- Record of lodoss wars- Kiseki no umi2- Fate/Zero - To the beginning1- Ghost in the shell SAC 2gig- RiseMention Honorable : Duvet(Lain), Kuusou Mesorogiwi(Mirai Nikki), , sore feet song(Mushishi), Fate(Break blade), Shingeki no Kyojin (Feuerroter Pfeil und Bogen), Days(eureka seven), Toki wo Kizamu Uta(Clannad after story), Rythm emotion(gundam wing).