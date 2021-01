Bon déjà qu'on se demandait quand est ce qu'on aura des jeux exclus sur next gen, je viens de lire que god of war 2 sera aussi sur ps4.



Même si ca reste à confirmer, je suis également d'accord que le jeu sera sur ps4 vu le succès du 1 et vu le nombre de joueurs sur ps4.



Encore une preuve qu'on assiste à l'avènement de la génération la plus inutile de l'univers connu, aucun éditeur ne prend le risque de faire une exclu next gen à part quelques jeux comme demon souls, un remake d'un jeu qui ne fait vendre des consoles que pour les fans et les acheteurs compulsifs, et qu'on trouvera en version next gen ++ sur pc dans quelques mois.



Avant on achetait une console parce qu'il y avait des jeux exclus, maintenant on achète une console parce que... parce qu'il faut acheter compulsivement.



Le capitalisme approuve ce message!







"Je suis sûr que le prochain God of War sera accessible sur PS4 et PS5. Bien sûr qu'il le sera. Jim Ryan l'a presque officialisé..."